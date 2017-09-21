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    Авиаудары по боевикам, окружившим российских военных в Сирии

    (обновлено: )10730
    В Генштабе РФ заявили, что боевики из "Джебхат ан-Нусры" развернули наступление на северо-западе Сирии, им удалось окружить подразделение российской военной полиции. В результате боевых действий были ранены трое российских военных.
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    Минобороны РФ опубликовало видеозапись ударов по позициям боевиков "Джебхат-ан-Нусры", окруживших российских военных в сирийском Идлибе.

    На записи видно, как российская авиация наносит удары по позициям террористов.

    Ранее в Генштабе РФ заявили, что боевики из "Джебхат ан-Нусры" развернули наступление на северо-западе Сирии, им удалось окружить подразделение российской военной полиции. Однако ответным ударом российские и сирийские военные не только освободили попавших в окружение полицейских, но и отбросили боевиков обратно.

    Флаг сирийской оппозиции в городе Азаз на севере Алеппо
    REUTERS Khalil Ashawi
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    Одной из главных целей боевиков, по данным минобороны РФ, был захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте для контроля за деэскалацией. В результате нападения оказался блокированным взвод военной полиции в количестве 29 человек. В течение нескольких часов отряд отражал атаки превосходящего противника с отрядом племени муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий.

    На подмогу военной полиции был отправлен отряд спецназовцев. Их действия постоянно поддерживала пара штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронетехнике боевиков с предельно малых высот. В результате кольцо окружения было прорвано, и подразделения ВС РФ с боями, без потерь вышли в район расположения правительственных войск.

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    В ходе операции получили ранения трое российских военнослужащих из сил специальных операций, которые прорывали окружение. За сутки ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение 187 объектам, уничтожено около 850 террористов, 11 танков, 4 боевых машин пехоты, 46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых автомобилей и 38 складов вооружения.

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