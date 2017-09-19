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    Интервью с автором "Дезинформатора": что нужно знать о фейковых новостях

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    Чтобы распознать фейковые новости, необходимо знание того или иного положения дел и понимание истинных причин происходящего, считает Копп. К фейковым новостям относятся в том числе и необъективное изложение событий и "искажение действительности".
    Бывший сотрудник спецслужб ГДР Хорст Копп
    de.sputniknews.com

    РИА Новости Украина

    Бывший сотрудник спецслужб ГДР Хорст Копп вмешивался в выборы (другой страны): он способствовал тому, чтобы попытка переизбрать Вилли Брандта на посту федерального канцлера ФРГ в 1972 г. провалилась. Кроме того, Копп был "дезинформатором" и занимался тем, что сегодня называется "фейковые новости". Обо всём этом он рассказал в своей книге – и в интервью агентству Sputnik.

    Сейчас Коппу 83 года. В своё время он был штатным сотрудником "Управления X" внешней разведки ГДР (Главного управления разведки, входившего в состав Министерства государственной безопасности ГДР – Штази). Кнопп пояснил, что буква X в названии управления фигурировала не потому, что означала особо секретные задания – это просто римская цифра 10. 

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    Тем не менее, деятельность управления была довольно секретной и оставалась загадкой даже для многих сотрудников министерства госбезопасности. Но сегодня Копп может об этом рассказывать и даже написал о событиях тех дней книгу, которая в конце 2016 года вышла в издательстве "Das Neue Berlin".

    Книга под названием "Дезинформатор" (Der Desinformant) практически может служить учебником для тех, кто действительно занимается производством фейковых новостей, — а также для тех, что хочет распознавать фейковые новости среди сообщений СМИ. Копп отвечал за "активные мероприятия" и дезинформацию. К числу его достижений относится не только предотвращение снятия Вилли Брандта с должности федерального канцлера ФРГ. Он размещал в западных СМИ настоящую и обработанную информацию о ГДР.

    История с влиянием на результаты голосования в бундестаге, произошедшая 45 лет назад, известна уже давно – статья в "Вельт" от 03.08.2006, напоминающая о том, как Штази повлияла на исход голосования в бундестаге в 1972г., подкупив двух депутатов блока ХДС/ХСС. 

    Конструктивный вотум недоверия Вилли Брандту на посту федерального канцлера таким образом не набрал необходимого количества голосов, досрочные выборы не были проведены, а на следующих выборах, прошедших по графику, социал-демократы вообще получили рекордную за всю историю ФРГ поддержку. Один из подкупленных депутатов признался в получении взятки ещё в 1973г.). Однако детали, о которых рассказывает Копп в своей книге, ранее известны не были.

    В своём интервью Sputnik Копп рассказал, как в 1972г. Штази внесло свой вклад в дело воспрепятствования свержению Брандта: два депутата блока ХДС/ХСС получили по 50.000 марок и, таким образом, не голосовали за собственного кандидата, победа которого казалась практически гарантированной. По словам Коппа, соответствующее указание пришло из Москвы.

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    "Учились у классового врага"

    Копп рассказал, как удавалось подавать западным СМИ и общественности ФРГ информацию из ГДР, которая по внешнеполитическим соображениям считалась важной. Сегодня такие явления обычно снабжают ярлыком "фейковые новости". Штази в его деятельности помогал издатель одного торгово-политического журнала из Дюссельдорфа, говорит Копп. Этому журналу предоставлялась не только отдельная информация, но и целые статьи. Однако, по данным Коппа, использовались и другие издания, в частности, левый журнал "Конкрет" из Гамбурга.

    При этом специалисты по дезинформации из ГДР пользовались и западными знаниями в области пропаганды, рассказывает бывший спецслужбист, упоминая в этой связи книгу британского журналиста Сефтона Делмера "Война в эфире: Подпольные радиостанции против Гитлера". 

    "Это был наш учебник", — говорит Копп. Делмер, к примеру, создал и организовал пропагандистскую радиостанцию "Солдатское радио Кале". 

    Копп пишет о нём: "Этот последовательный антифашист в период с 1941 по 1945 возглавлял несколько немецкоязычных пропагандистских радиостанций, которые умело пользовались всеми методами "белой", "серой" и "чёрной" пропаганды".

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    Разницу между упомянутыми видами пропаганды бывший "дезинформатор" тоже объяснил в своём интервью: "Мы старались делать "серую" и "белую" пропаганду. "Чёрная пропаганда" — это когда всё выдумано, и сразу можно понять, что это неправда во всех отношениях. А "белая"и "серая" пропаганда исходят из того, что предлагается полуправда или правда с гарниром из информации, которая соответствует действительности не на все сто процентов". 

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    Как говорит Копп, оба эти варианта базировались на поддающихся проверке фактах, которые, однако, "обострялись" сообразно поставленным целям. Такая пропаганда велась, прежде всего, в первые годы (существования ГДР и ФРГ), чтобы "изобличить коричневое наследие в ФРГ" (т.е. бывших активных деятелей нацистской Германии, занявших высокие руководящие посты в ФРГ), вспоминает Копп, а позже речь шла о том, чтобы воздействовать на общественную дискуссию и политику ФРГ.

    "Эта политика определялась постоянными нападками на ГДР и на социалистические страны. Наша задача состояла в том, чтобы работать против этой тенденции и доносить нашу позицию до населения ФРГ. Для этого мы пытались создать источники, установить контакты с сотрудниками издательств, директорами бюро прессы и информации. Мы создавали наши материалы, комбинировали полулегальные, легальные и выдуманные вещи, и пытались передать их этим людям, чтобы эти материалы доходили до общественности. Нашей целью было не разоблачение конкретных людей, а распространение правды, поскольку пропаганда ФРГ и Запада в основном была нацелена на то, чтобы оклеветать коммунизм вообще, социалистические страны, и ГДР, которая была на переднем крае, и помешать нашему (экономико-политическому) строительству", – говорит он. 

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    Речь шла о том, чтоб сохранить мир и гарантировать внутреннюю безопасность ГДР, подчёркивает Копп. В тогдашних сообщениях из ГДР было 90% правды, и 10% вымысла, говорит он, однако были и такие новости, которые на 100% состояли из вымысла, а были и такие, которые на 100% состояли из правды, и которые ГДР пыталась распространять среди населения ФРГ. 

    "Решающее значение всегда имел канал", — говорит он, от канала и зависела подача информации.

    Государственная пропаганда была придумана не на Востоке

    В своей книге Копп обращает внимание на то, что управляемая государством пропаганда не была новоизобретением Востока – она целеустремлённо развивалась ещё 100 лет назад.

    "В 1917 году первый в мире государственный пропагандистский аппарат был создан в США. Президент Вудро Вильсон утвердил ежегодное финансирование Комитета по общественной информации (Committee on Public Information, CPI) в размере пяти миллионов долларов. Иностранные газеты снабжались положительной для США информацией; выставки и плакаты, так же как и книги, которые распространялись за рубежом, должны были показывать США в позитивном свете. Комитет финансировал сотни тысяч ораторов, писателей, журналистов, карикатуристов, рекламных агентов и правительственных чиновников по всему миру. При этом использовались методы "белой", "серой" и "чёрной" пропаганды. (…) На этой клавиатуре американцы играли не одно десятилетие", – сообщил Копп.

    И сегодня США ведут себя так же. В своей книге Копп, в частности, указывает на публикацию историка Фрэнсис Сондерс "Кто расплачивается: ЦРУ и культура во времена холодной войны" (перевод немецкого названия „Wer die Zeche zahlt. CIA und die Kultur im Kalten Krieg“) и обращает внимание на соответствующую деятельность США после 1990 г. При этом, говорит опытный спецслужбист, до сих пор применяется следующий принцип: того, кто противоречит политике США или критикует её, ругали и ругают за "антиамериканский" настрой.

    В пропагандистской битве Холодной войны ГДР и социалистические страны находились в невыгодном положении и были вынуждены реагировать на происходящее, замечает Копп, и одним из проявлений такой реакции стало создание Управления X.

    Исследование американского политолога Дова Левина показывает, что Восток в этом смысле всегда был в позиции догоняющего по отношению к Западу, уже даже с количественной точки зрения: из 117 доступных для изучения случаев воздействия на выборы (в другой стране) за период с 1946 по 2000 год в 81 случае ответственность несут США, и лишь в 36 случаях – СССР и Россия. При этом Левин не учитывал в своём исследовании военные интервенции, скрытые войны и путчи.

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    Знание помогает в борьбе с фейковыми сообщениями

    Чтобы распознать фейковые новости сегодня, необходимо знание того или иного положения дел и понимание истинных причин происходящего, считает Копп. К фейковым новостям относятся в том числе и необъективное изложение событий и "нереалистическое искажение действительности". 

    В отношении России предпринимаются попытки утрированного представления фактов и взаимосвязей, говорит Копп. Примером такого подхода является изображение ситуации, связанной с Крымом, который всегда был российским, и "никогда не был отдельно частью Украины". Подобные заявления – это "ерунда" и попытка извратить в глазах людей историческую правду, чтобы утверждать, что Россия, мол, хочет ограничить мировой господство США и добиться собственного господства в мировом масштабе. 

    "Но это не так", — подчёркивает Копп. — В ФРГ достаточно людей, – в первую очередь это жители бывшей ГДР – которые и сегодня не согласны с западной пропагандой, говорит он. Но возможностей распространять иную точку зрения немного, а того, кто, тем не менее, пытается это сделать, клеймят как "плохого" и "друга русских".

    Исторически сложилось так, что люди, которые находятся у "пункта переключения общественного мнения ФРГ", подверглись сильному влиянию западной точки зрения и "не желают склоняться перед объективными аргументами", объясняет Копп. Это касается в том числе и тех журналистов и СМИ, которые делают выводы по принципу "Этого не может быть, потому что не может быть никогда". 

    По словам Коппа, такой же образ мысли характерен и для молодых людей, поскольку с момента так называемого "Поворота" (или "Перемен") 1989 – 1990гг. (событий в политической жизни ГДР, приведших к объединению Германии – прим. перев.) идёт непрекращающийся поток сообщений о жизни в ГДР, искажающих истинное положение дел.

    Копп не сомневается: после победы в Холодной войне Запад не прекратил свою пропаганду: "Напротив. Соответствующие институты расширяются и совершенствуются. Конфликт Востока и Запада усилился".

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    По поводу утверждений о том, что Россия, например, целенаправленно влияет на результаты выборов в западных странах с помощью пропаганды, бывший оперативник считает: подобные вещи возможны и "явно" делаются "обеими сторонами". (Выделенный жирным курсивом пассаж из немецкого текста на сайте был убран, но оставлен в переводе на русский).

    "Вопрос заключается в следующем: с какой целью, кому это выгодно и как выглядит правда? Кроме того: что утрировано, что добавлено, чтобы подчеркнуть определённые вещи, и какова реальность? Решающее значение имеют знания людей".

    Копп подверг критике притязания Запада на единоличное обладание истиной. Он надеется, что люди "трезвым взглядом и ухом будут обращать внимание на то, какие преувеличения и утрирования имеют место быть". И: "Вообще ситуация такова, что необходимо распространять правду – вновь и вновь, целенаправленно, чтобы воспрепятствовать этому потоку неправды".

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