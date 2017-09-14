Российские подлодки нанесли удар ракетами по объектам ИГ в Сирии

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает Минобороны России.

"Четырнадцатого сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии", — говорится в сообщении.

Целями ракет "Калибр", выпущенных из российских кораблей, стали пункты управления, узлы связи, склады вооружения боевиков в подконтрольных террористам группировки ИГ районах в пригороде Дейр-эз-Зора в Сирии.

Всего российские подводные лодки выпустили из подводного положения семь крылатых ракет "Калибр" морского базирования.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено 7 крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.