Экс-офицер: США поставляют сирийской оппозиции советское оружие на $2,2 млрд

РИА Новости Украина

Балканская организация журналистских расследований и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности провели совместное расследование поставок Пентагоном советского оружия сирийским боевикам. Общая сумма поставок: 2,2 миллиарда долларов.

Тему прокомментировал Скотт Беннетт – бывший офицер при Командовании Психологических операций Армии США. Подрядчик американской консалтинговой компании "Буз Аллен Гамильтон" (здесь же работал Эдвард Сноуден), работал с отделом по борьбе с терроризмом Госдепа США, объединённым командованием специальных операций ВС США, объединённым центральным командованием ВС США. Он также автор книги "SHELL GAME: A Military Whistleblowing Report to Congress".

"Расследование разоблачило тайную американскую программу наемников, которая открыто нарушает международные законы против финансирования терроризма, контрабанды оружия. [Это расследование] должно быть использовано как свидетельство в Международном суде ООН, чтобы инкриминировать США военные преступления и преступления против человечества.

Пентагон поставляет сирийским боевикам советское оружие, потому что его, по сути, невозможно отследить, срок годности неограничен, и оно также является … валютой, которую можно использовать, чтобы продолжать все конфликты.

АК-47 – это универсальное оружие, которое может быть использовано по всему Среднему Востоку, на Украине, в Африке, — без связи с США. В то время как в отношении стандартного оружия США и НАТО, такого как М-4 или М-16, сразу понятно, что оно пришло с Запада. Это может доказать миру, что США спонсирует и снаряжает своих же врагов.

Нет ничего удивительного в том, что военные США поставляют оружие советского типа через Германию, Турцию, Саудовскую Аравию и определенные страны бывшего Советского блока (Боснию и Герцеговину, Хорватию, Польшу, Казахстан и Афганистан) международным наёмникам, которые вторглись в Сирию и пытаются свергнуть сирийского президента и правительство. Это на протяжении десятилетий было стандартной стратегией дипломатических войн США. [Она] применялась против множества стран в центральной и южной Америке, Азии, Африке и Среднем Востоке за последние 70 лет.

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Американские сертификаты конечного пользователя, которые оправдывают закупку и распространение этого оружия, показывают, что США обманывает страны, у которых они закупают оружие; страны, через которые это оружие перевозится. США заявляет, что целью является "оборона США" и операции по стабилизации обстановки.

Это значило бы, что США использует это оружие, чтобы обеспечить порядок, стабильность, мир и надежду людям в регионах, куда это оружие попадает, но на самом деле все наоборот. Правительство и военные США используют это оружие, чтобы вооружить своих "наемных пешек", и … использовать их против Сирии, Турции, России, Ирака и Ирана. Эта территория не принадлежит и не контролируется США, а является суверенной территорией, которая принадлежит сирийскому народу, правительству, их военным и их президенту".

Примечание. В тексте расследования приводится следующее заявление: "Мы также подтверждаем, что Правительство США берет на себя ответственность за все перечисленные предметы и что они будут применяться с целью обороны, включая непосредственное использование Правительством США или для него и его союзников и партнеров по НАТО в поддержку тренировочных операций, содействие в обеспечении безопасности и операций по стабилизации обстановки".

Стив Беннетт: "Это [заявление] вводит в заблуждение, если не является чистой ложью, потому что они не делают ни одну из этих вещей. Вместо этого совершаются акты агрессии: атаки на суверенное правительство Сирии, убийства солдат и мирных жителей, поддерживающих сирийское правительство.

У США никогда не было серьезного внешнеполитического курса на уничтожение ИГ, но был курс на "управление и направление" ИГ… в надежде, что этот вирус постепенно заразит, ослабит и станет причиной распада сирийского правительства и страны на более мелкие части, которые можно было бы подкупать и управлять ими индивидуально. Затем их можно было бы настроить против других фракций, племён, групп.

Очевидная причина, почему бывшие советские республики и восточноевропейские страны сотрудничают с США – это деньги.

Эти страны ничего не получают от нестабильности, которую США сеют на Среднем Востоке. Болгария, Афганистан, Чехия, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Польша, Хорватия, Казахстан, Грузия – эти страны обманным путем сделали соучастниками в этом международном военном преступлении".