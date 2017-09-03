Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии

Уничтоженные на участке дороги Дэйр-эз-Зор – Расафа грузовики перевозили боеприпасы и оружие, а на вездеходах были установлены крупнокалиберные пулеметы, зенитные установками и минометы.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за последние двое суток самолеты ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одну реактивную систему залпового огня кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.

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"Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города", — отмечали в Минобороны.