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    Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (324)

    (обновлено: )22110
    Министерство обороны РФ показало в субботу видеозапись ударов истребителей ВКС РФ Су-34 и Су-35 по колонне из 12 грузовиков и автомобилей повышенной проходимости ИГ в Сирии.
    Канал Минобороны РФ на Youtube

    Уничтоженные на участке дороги Дэйр-эз-Зор – Расафа грузовики перевозили боеприпасы и оружие, а на вездеходах были установлены крупнокалиберные пулеметы, зенитные установками и минометы.

    Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за последние двое суток самолеты ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одну реактивную систему залпового огня кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами.

    Смотрите также: Зачистка от боевиков последнего оплота ИГ в Ираке

    "Группировка сирийских правительственных войск при поддержке российских ВКС продолжает успешное наступление в направлении населенного пункта Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города", — отмечали в Минобороны.

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