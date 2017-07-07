Страны G20 решили перекрыть все источники финансирования терроризма

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Страны G20 в совместном заявлении призвали перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи в случае их наличия между терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

"Мы призываем страны перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи, в случае их наличия, между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, такие как незаконный оборот оружия, включая оружие массового уничтожения, разграбление и контрабанда предметов старины, похищение людей в целях получения выкупа, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми", — говорится в совместном гамбургском заявлении G20 по противодействию терроризму.

Смотрите также: G20. Гамбург, охваченный беспорядками

Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Итогом заседания стало отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.