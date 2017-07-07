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    Страны G20 решили перекрыть все источники финансирования терроризма

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (34)

    (обновлено: )39
    Согласно заявлению стран G20, необходимо перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, включая незаконный оборот оружия, разграбление и контрабанда предметов старины, похищение людей в целях получения выкупа, незаконный оборот наркотиков.
    Саммит G20. Коллективное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Страны G20 в совместном заявлении призвали перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи в случае их наличия между терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы призываем страны перекрыть все альтернативные источники финансирования терроризма, в том числе разорвать связи, в случае их наличия, между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, такие как незаконный оборот оружия, включая оружие массового уничтожения, разграбление и контрабанда предметов старины, похищение людей в целях получения выкупа, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми", — говорится в совместном гамбургском заявлении G20 по противодействию терроризму.

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    Напомним, Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран "Большой двадцатки" собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Итогом заседания стало отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

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