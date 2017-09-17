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    Коалиция во главе с США обвинила РФ в нанесении удара по курдам в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (325)

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    Согласно заявлению коалиции, примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября "российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции".
    Ситуация в Сирии
    REUTERS/Stringer

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обвинила в субботу РФ в нанесении удара по позициям "Сирийских демократических сил" (SDF).

    "Примерно в 12.30 ночи по Гринвичу 16 сентября российские силы нанесли удар восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы из числа партнеров коалиции", — говорится в заявлении коалиции.

    Ранее курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов арабско-курдских отрядов "Сирийские демократические силы" (SDF), пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.

    Комментариями сирийских ВС РИА Новости пока не располагает.

    В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

    Ранее сообщалось, что подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

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