Генштаб: 9 тыс боевиков пытаются захватить провинцию в Сирии

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Около 9 тысяч боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" пытаются полностью захватить сирийскую провинцию Идлиб, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Общая численность формирования "Джебхат ан-Нусры" в северо-западной части провинции Идлиб достигает 9 тысяч человек. В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, бандгруппам "ан-Нусры" удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам" и занять доминирующее положение. При этом радикальная часть отрядов оппозиции, стремясь избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры" пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", — заключил главный военный разведчик.

Напомним, 19 августа армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации "Исламское государство" на границе с Сирией.