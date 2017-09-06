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    Позиции ИГ на подступах к Дейр-эз-Зору удерживали боевики-выходцы из РФ

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (642)

    (обновлено: )89
    В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов.
    Ситуация в сирийском городе Дейр-эз-Зор
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Сирийские войска в ходе операции по освобождению Дейр-эз-Зора захватили крупный укрепленный район ИГ, были найдены подтверждения, что он удерживался боевиками-выходцами из РФ и СНГ, сообщает российское военное ведомство в среду.

    Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны РФ на Youtube
    Кадры ударов ВКС РФ по отступающей автоколонне ИГ в Сирии

    "В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГИЛ, по которому накануне авиацией ВКС России и крылатыми ракетами "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" были нанесены точечные удары. После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами – выходцами из России и стран СНГ", — говорится в сообщении.

    Минобороны рассказало, что опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения.

    "В результате операции по уничтожению крупного бандформирования ИГИЛ, удерживающего укрепрайон, было уничтожено: 12 единиц бронетехники, включая 4 танка, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом, более 200 боевиков", — отмечает ведомство.

    Сообщается, что террористы готовились к долговременной осаде — об этом свидетельствуют обустроенные под землей жилые помещения для длительного проживания, склады с вооружением и боеприпасами, значительные запасы продуктов питания и медикаментов.

    Смотрите также: Зачистка от боевиков последнего оплота ИГ в Ираке

    "На территории укрепрайона действовала мастерская по производству "джихадмобилей", ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Отступая, террористы бросили 4 пикапа, оснащенные вооружением, большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, более 100 самодельных взрывных устройств, "поясов смертников", мин и фугасов с поражающими элементами", — рассказали в Минобороны.

    Кроме того, все подходы к опорному пункту, а также все строения на его территории были заминированы террористами.

    Сейчас подразделения сирийских войск продолжают операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора.

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