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    В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух

    (обновлено: )12713
    Чистый альпийский воздух продается в формате аэрозоля в флаконах по семь литров. Такого флакона должно хватить на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.
    В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух
    Swiss Alpine Air

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух, стартап Swiss Alpin Air надеется таким образом обеспечить чистым воздухом наиболее загрязненные города мира, говорится на сайте производителя.

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    "Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире", — объясняют создатели производства.

    Чистый альпийский воздух продается на сайте в формате аэрозоля в флаконах по семь литров. Такого флакона должно хватить на 120 вдохов. Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.

    По замыслу производителей, воздух в аэрозоле поможет жителям наиболее загрязнённых городов мира вдохнуть глоток чистого кислорода. К аэрозолю также прилагается специальная маска для дыхания.

    В настоящий момент стартап активно ищет инвесторов для продвижения своей идеи.

    Напомним, ранее Швейцарский шоколадный гигант Barry Callebaut изобрел новый вид шоколада — рубиновый.

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