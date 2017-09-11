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    Столкновение поездов в Швейцарии: десятки пострадавших

    (обновлено: )88
    На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. В настоящий момент заблокировано движение между населенными пунктами Гёшенен и Андерматт.
    Полиция Швейцарии
    flickr.com/Kecko

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 27 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в швейцарской деревне Андерматт, передает агентство SDA.

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    По данным агентства, инцидент произошел в понедельник утром на вокзале деревни Андерматт.

    На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

    В свою очередь Швейцарское агентство новостей сообщает, что столкновение произошло в 11.30.

    В настоящий момент заблокировано движение между населенными пунктами Гёшенен и Андерматт.

    Напомним, ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения.

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