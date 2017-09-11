Столкновение поездов в Швейцарии: десятки пострадавших

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 27 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в швейцарской деревне Андерматт, передает агентство SDA.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник утром на вокзале деревни Андерматт.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

В свою очередь Швейцарское агентство новостей сообщает, что столкновение произошло в 11.30.

В настоящий момент заблокировано движение между населенными пунктами Гёшенен и Андерматт.

Напомним, ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции на севере Польши, 21 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения.