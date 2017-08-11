Зимний август: в Швейцарии выпал снег

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. После нескольких недель жаркой погоды в Швейцарии выпал снег, сообщает The Local.ch.

​Как сообщается, холодный фронт прошел через Швейцарию в среду и четверг, с сильными дождями, особенно в западной, южной и восточной частях страны.

В пятницу, 11 августа, сильные дожди сменились снежным штормом на высоте 1900-2200 метров.

Напомним, греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.