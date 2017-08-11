Зимний август: в Швейцарии выпал снег

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. После нескольких недель жаркой погоды в Швейцарии выпал снег, сообщает The Local.ch.
August is broken!— Iglu Ski (@Igluski) 10 августа 2017 г.
Winter is back in @Glacier_3000, Gstaad#snow #switzerland @MySwitzerland_e pic.twitter.com/1OoVJd6s1n
Как сообщается, холодный фронт прошел через Швейцарию в среду и четверг, с сильными дождями, особенно в западной, южной и восточной частях страны.
В пятницу, 11 августа, сильные дожди сменились снежным штормом на высоте 1900-2200 метров.
Напомним, греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.