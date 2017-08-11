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    В мире

    Зимний август: в Швейцарии выпал снег

    (обновлено: )26710
    Сильные дожди, особенно в западной, южной и восточной частях страны, прошли в среду и четверг в Швейцарии. В пятницу непогода сменилась снежным штормом.
    В Швейцарии выпал снег
    @MintSnowboard

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. После нескольких недель жаркой погоды в Швейцарии выпал снег, сообщает The Local.ch.

    ​Как сообщается, холодный фронт прошел через Швейцарию в среду и четверг, с сильными дождями, особенно в западной, южной и восточной частях страны.

    В пятницу, 11 августа, сильные дожди сменились снежным штормом на высоте 1900-2200 метров.

    Напомним, греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.

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