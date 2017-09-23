В Украине, Италии и Швейцарии арестовали счета и имущество сына Азарова

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Арест наложен на имущество и счета в банках в Украине, Италии и Швейцарии сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея Азарова, говорится в ответе ГПУ на запрос "УНН".

"Во время досудебного расследования наложены аресты на имущество, принадлежащее Азарову А.Н., а именно земельные участки и дома на территории Украины и Итальянской республики, транспортные средства, а также на денежные средства на счетах предприятий, бенефициарным владельцем которых является Азаров А.Н. в банках Швейцарской конфедерации", — говорится в ответе на запрос.

По данным ГПУ, в компетентные органы ряда других европейских государств направлены запросы о международной правовой помощи, в том числе для выяснения наличия в этих государствах имущества и счетов в банках, которые принадлежат сыну экс-премьера.

В ведомстве уточнили, что расследуют уголовное производство по подозрению А. Азарова от 31 декабря 2014 года.

Ранее Печерский суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать процедуру заочного осуждения экс-премьера Николая Азарова.