Глава МИД Чехии пострадал в результате ДТП с участием нескольких авто

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек вечером в пятницу получил ранение головы в результате автомобильной аварии на юго-востоке страны, его вертолетом доставили в больницу Брно, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

Позже стало известно, что после обследование министра отпустили для домашнего лечения.

Смотрите также: Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

"В результате аварии ранен министр иностранных дел, который был переправлен в больницу Брно. Он получил ранение головы, но сейчас его состояние в целом нормальное. Из больницы его отпустили для домашнего лечения", — сказала Валентова.

По данным полиции, авария произошла с участием нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек, и автомобиль сопровождения. Всего в больницу были доставлены с ранениями разной тяжести шесть человек.

ctk.cz На месте ДТП с участием главы МИД Чехии

Заоралек одновременно является лидером Чешской социал-демократической партии в избирательной кампании, которая проходит накануне выборов в парламент (20-21 октября). Всю пятницу он провел в агитационной поездке по Южной Моравии.