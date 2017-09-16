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    Глава МИД Чехии пострадал в результате ДТП с участием нескольких авто

    (обновлено: )9
    По данным полиции, авария произошла с участием нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Лубомир Заоралек, и автомобиль сопровождения.
    На месте ДТП с участием главы МИД Чехии
    ctk.cz

    КИЕВ, 16 сен – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек вечером в пятницу получил ранение головы в результате автомобильной аварии на юго-востоке страны, его вертолетом доставили в больницу Брно, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

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    Позже стало известно, что после обследование министра отпустили для домашнего лечения.

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    "В результате аварии ранен министр иностранных дел, который был переправлен в больницу Брно. Он получил ранение головы, но сейчас его состояние в целом нормальное. Из больницы его отпустили для домашнего лечения", — сказала Валентова.

    По данным полиции, авария произошла с участием нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек, и автомобиль сопровождения. Всего в больницу были доставлены с ранениями разной тяжести шесть человек.

    ctk.cz
    На месте ДТП с участием главы МИД Чехии

    Заоралек одновременно является лидером Чешской социал-демократической партии в избирательной кампании, которая проходит накануне выборов в парламент (20-21 октября). Всю пятницу он провел в агитационной поездке по Южной Моравии.

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