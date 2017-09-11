В Киеве водитель Audi устроил масштабное ДТП и сбежал

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КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Перова Audi на большой скорости врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршруткой, в результате инцидента пострадали два пассажира маршрутного такси, сообщают очевидцы.

"Водитель автомобиля Audi, двигался по бульвару Перова в направлении ст.м. Левобережная. Audi на большой скорости с начала врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй — перелом позвоночника.

Сообщается, что водитель, по вине которого, предварительно, произошло ДТП, с места аварии скрылся.