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    Киев

    В Киеве водитель Audi устроил масштабное ДТП и сбежал

    (обновлено: )13301
    На бульваре Перова автомобиль влетел в подземный переход, снес мусорную урну и столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали два человека, а сам виновник ДТП скрылся с места инцидента.
    В Киеве водитель Audi протаранил подземный переход и маршрутку
    Скриншот

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Перова Audi на большой скорости врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршруткой, в результате инцидента пострадали два пассажира маршрутного такси, сообщают очевидцы.

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    "Водитель автомобиля Audi, двигался по бульвару Перова в направлении ст.м. Левобережная. Audi на большой скорости с начала врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке", — сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

    Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй — перелом позвоночника.

    Сообщается, что водитель, по вине которого, предварительно, произошло ДТП, с места аварии скрылся.

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