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    В ДТП с автобусом в Египте погибли 14 человек, 42 ранены

    (обновлено: )42
    По данным ведомства, ДТП произошло на трассе эль-Минья - Каир в провинции Бени-Суэйф. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, от удара оба транспортных средства слетели с моста.
    Машины скорой помощи в Египте
    Associated Press Muhamed Sabry

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Четырнадцать человек погибли, еще 42 получили ранения в результате ДТП с автобусом к югу от Каира, сообщило министерство здравоохранения Египта.

    По данным ведомства, ДТП произошло на трассе эль-Минья — Каир в провинции Бени-Суэйф. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, от удара оба транспортных средства слетели с моста.

    Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.

    В минувшую пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море в Краснодарском крае, погибли 19 челоевк.

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