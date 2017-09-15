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15.09.201717:46
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    Киев

    ДТП в Киеве: на авто упал массивный сейф

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    По информации СМИ, в результате происшествия сработали подушки безопасности, пострадал водитель автомобиля, ей оказали помощь две бригады "скорой".
    Тяжелый сейф упал на авто в Киеве
    Сегодня

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Киеве на Караваевых дачах произошло ДТП. Женщине прямо на капот авто упал сейф массой около 100 кг, сообщает "Сегодня".

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    "Сработали подушки безопасности. Водитель пострадала, ей оказывают помощь две бригады "скорой". По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Поврежден двигатель автомобиля", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись пять легковых автомобилей. Аварию спровоцировал водитель Mitsubishi, который поворачивал направо, предварительно не убедившись в безопасности маневра. 

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