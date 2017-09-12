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    ДТП в Харькове: пострадали пять детей-спортсменов

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    ДТП в Харькове
    Пресс-служба Патрульной полиции Харькова

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

    Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes, уточнили в пресс-службе главка. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

    "Одного из мальчиков уже отпустили домой, а четверых оставили дообследовать", — рассказали в 4-й "неотложке".

    На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции

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