КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Днепре столкнулись пять легковых автомобилей, сообщает сайт dnepr24 со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что авария произошла на улице Князя Владимира Великого, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали ДТП.

Представители патрульной полиции сообщили, что аварию спровоцировал водитель Mitsubishi, который поворачивал направо, предварительно не убедившись в безопасности маневра.

В результате транспортное средство въехало в автомобиль марки Daewoo Lanos, который столкнулся с автомобилем Volkswagen, впоследствии зацепившим авто Toyota Camry и Toyota RAV4. К счастью, никто не пострадал.

dnepr24.com.ua В Днепре в ДТП попали сразу пять автомобилей

dnepr24.com.ua В Днепре в ДТП попали сразу пять автомобилей

Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.