Смертельное ДТП под Черниговом: три человека погибли

Пресс-служба полиции в Черниговской области

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Сегодня недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Пресс-служба полиции в Черниговской области ДТП под Черниговом: три человека погибли и три пострадали

"По предварительной информации, водитель Audi задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли", – рассказали в полиции.

Напомним, в Киеве в результате наезда автомобиля Mercedes на пешехода мужчина погиб на месте.