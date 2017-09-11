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    Смертельное ДТП под Черниговом: три человека погибли

    (обновлено: )12901
    По предварительной информации, водитель Audi задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли.
    ДТП под Черниговом: три человека погибли и три пострадали
    Пресс-служба полиции в Черниговской области

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Сегодня недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

    Пресс-служба полиции в Черниговской области
    ДТП под Черниговом: три человека погибли и три пострадали

    "По предварительной информации, водитель Audi задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли", – рассказали в полиции.

    Напомним, в Киеве в результате наезда автомобиля Mercedes на пешехода мужчина погиб на месте.

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