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    Российского дипломата экстренно эвакуировали из Нидерландов

    (обновлено: )34930
    Состояние Александра Черевко ухудшилось около 10 дней назад, голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.
    Торговый представитель РФ в Нидерландах Александр Черевко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Из Амстердама в тяжелом состоянии эвакуирован торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко, сообщил РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

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    Российский дипломат сообщил, что торгпред попал в больницу еще в начале этого года. "Дней 10 назад его состояние ухудшилось. Его перевели в палату интенсивной терапии. Вчера голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения", — рассказал Шульгин.

    Представители России, по словам посла, с подобным развитием ситуации не согласились и обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию Черевко для последующего лечения в России. Шульгин подчеркнул, что голландская сторона проявила в этом вопросе "отзывчивость", и в четверг в 14.45 по местному времени "спецборт МЧС вместе с пациентом вылетел из Амстердама".

    "Врачи уверены, что больной в состоянии перенести перелет. Я считаю, что шансы на его выздоровление есть", — сказал посол.

    Он также добавил, что торгпредство РФ в Нидерландах работает в штатном режиме.

    Напомним, в минувшем году в Анкаре был застрелен российский посол в Турции Андрей Карлов.

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