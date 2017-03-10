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    Россия

    В представительстве РФ в ООН одобрили неразглашение причин смерти Чуркина

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    Офис судмедэксперта Нью-Йорка распространил заявление, сообщив, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права".
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
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    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета, считают в представительстве России при Организации.

    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с Виталием Чуркиным

    Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу распространил заявление, сообщив, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права".

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    "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — сообщили в российской дипмиссии.

    Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

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