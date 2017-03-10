В представительстве РФ в ООН одобрили неразглашение причин смерти Чуркина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета, считают в представительстве России при Организации.

Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу распространил заявление, сообщив, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права".

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"Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — сообщили в российской дипмиссии.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.