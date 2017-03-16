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    Россия

    В МИД РФ назвали причину смерти Чуркина

    (обновлено: )34011
    Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что смерть Чуркина была скоропостижной и была вызвана естественными причинами, все остальное – это личная информация.
    Цветы у здания МИД РФ в связи с кончиной постпреда России при ООН В.Чуркина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Смерть постпреда России в ООН Виталия Чуркина наступила по естественным причинам,  сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует УНИАН.

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    "Удивление вызывают обращения в адрес МИД… относительно причин смерти Виталия Ивановича Чуркина, а также просьб подтвердить или опровергнуть разного рода появившиеся версии его смерти", — сказала Захарова.

    По ее словам, весьма авторитетные журналисты выдвигали версии, основанные на вымысле и не имеющие ничего общего с реальностью.

    "Как вы знаете, и мы сказали сразу, смерть была скоропостижной и была вызвана естественными причинами. Все остальное – это личная информация, а личные данные по российскому законодательству и законодательству многих стран мира могут передаваться только семье", — сказала она. 

    Захарова призвала не спекулировать на этой теме.

    Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

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