В МИД РФ назвали причину смерти Чуркина

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Смерть постпреда России в ООН Виталия Чуркина наступила по естественным причинам, сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует УНИАН.

"Удивление вызывают обращения в адрес МИД… относительно причин смерти Виталия Ивановича Чуркина, а также просьб подтвердить или опровергнуть разного рода появившиеся версии его смерти", — сказала Захарова.

По ее словам, весьма авторитетные журналисты выдвигали версии, основанные на вымысле и не имеющие ничего общего с реальностью.

"Как вы знаете, и мы сказали сразу, смерть была скоропостижной и была вызвана естественными причинами. Все остальное – это личная информация, а личные данные по российскому законодательству и законодательству многих стран мира могут передаваться только семье", — сказала она.

Захарова призвала не спекулировать на этой теме.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.