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    В Нью-Йорке не будут обнародовать причины смерти Чуркина

    (обновлено: )18501
    Юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина, так как дипломатический иммунитет скончавшегося продолжается и после его смерти.
    Портрет постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН Виталия Чуркина, говорится в заявлении офиса судмедэксперта.

    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с Виталием Чуркиным

    "В целях соблюдения международного права и протокола юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина… Как указано в формальных запросах госдепартамента, дипломатический иммунитет посла Чуркина продолжается и после его смерти", — говорится в заявлении.

    В постпредстве России при ООН отметили, что решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда РФ Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета.

    "Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — сообщили в российской дипмиссии.

    Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

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