В Нью-Йорке не будут обнародовать причины смерти Чуркина

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН Виталия Чуркина, говорится в заявлении офиса судмедэксперта.

"В целях соблюдения международного права и протокола юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти посла Виталия Чуркина… Как указано в формальных запросах госдепартамента, дипломатический иммунитет посла Чуркина продолжается и после его смерти", — говорится в заявлении.

В постпредстве России при ООН отметили, что решение судмедэксперта Нью-Йорка о неразглашении причин смерти постпреда РФ Виталия Чуркина соответствует принципам дипломатического иммунитета.

"Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета", — сообщили в российской дипмиссии.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.