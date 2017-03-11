Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил СМИ причину смерти Чуркина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Несмотря на обещания не обнародовать данные о причинах кончины постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и вопреки законодательству США, власти Нью-Йорка через анонимный источник сообщили СМИ, что российский дипломат скончался от сердечного приступа.

Об этом рассказал американскому агентству Ассошиэйтед Пресс представитель мэрии города, отказавшийся назвать своё имя по причине того, что он не уполномочен говорить на эту тему публично.

Официальным комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

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"Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права и протокола". Такое положение также соответствует и американскому законодательству. В постпредстве России при ООН подчеркнули, что данное решение соответствует принципам дипломатического иммунитета.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с "настоятельной просьбой" к американской стороне доводить всю информацию по данному вопросу по официальным каналам во избежание спекуляций в СМИ.

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Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.