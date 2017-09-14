КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих на улице французской Тулузы, пострадали семь человек, нападавший задержан, передает газета Depeche.

По данным издания, он подбегал к людям на улице и наносил им удары руками и ногами.

"Мы разговаривали, и он к нам подскочил. Сначала набросился на моего сына, потом ударил дочь. Мы побежали", — приводит газета слова отца пострадавших.

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Напуганные люди известили полицейских, которые оперативно прибыли к месту происшествия. Им удалось скрутить нападавшего, однако он успел ударить троих сотрудников правоохранительных органов.

​Как выяснилось позднее, нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.

twitter.com/nbbrk Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих в Тулузе

Официальный комментарий полиции Тулузы об обстоятельствах происшествия и мотивах мужчины РИА Новости к настоящему времени получить не удалось.