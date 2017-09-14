наверх
14.09.201702:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих в Тулузе

    (обновлено: )4
    Нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.
    Мужчина с криками Аллах акбар набросился на прохожих в Тулузе
    ladepeche.fr

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих на улице французской Тулузы, пострадали семь человек, нападавший задержан, передает газета Depeche.

    ФБР опубликовало фотографии Пентагона, сделанные в день теракта 9/11
    fbi.gov
    Теракты 11 сентября Европу ничему не научили - эксперт

    По данным издания, он подбегал к людям на улице и наносил им удары руками и ногами.

    "Мы разговаривали, и он к нам подскочил. Сначала набросился на моего сына, потом ударил дочь. Мы побежали", — приводит газета слова отца пострадавших.

    Читайте также: В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

    Напуганные люди известили полицейских, которые оперативно прибыли к месту происшествия. Им удалось скрутить нападавшего, однако он успел ударить троих сотрудников правоохранительных органов.

    ​Как выяснилось позднее, нападавший, мужчина 1975 года рождения, не был известен полиции. Сообщается, что он проходил лечение в психиатрической больнице, откуда выписался в апреле.

    twitter.com/nbbrk
    Мужчина с криками "Аллах акбар" набросился на прохожих в Тулузе

    Официальный комментарий полиции Тулузы об обстоятельствах происшествия и мотивах мужчины РИА Новости к настоящему времени получить не удалось.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Саакашвили и мероприятия в Черновцах.
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Пограничники Украины. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны