Неизвестный с ножом набросился на полицейского в Стокгольме

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Полицейский получил ножевое ранение в шею после инцидента, произошедшего на одной из центральных площадей Стокгольма на площади Медборгарплатсен, сообщает шведское телевидение SVT.

"Полиция сообщила, что ранен ножом в шею полицейский и что задержан мужчина, известный полиции", — сообщила находящаяся на месте корреспондент SVT Гильда Хамиди-Ниа.

Состояние раненого в шею ножом полицейского после нападения в центре Стокгольма на площади Медборгарплатсен не представляет опасности для его жизни, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

"Рана не угрожает жизни полицейского", — говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

Как пояснил телевидению представитель полиции Андерс Брюнгельссон, задержанный мужчина напал по не установленной пока причине на полицейского в ходе патрулирования, сообщение об этом поступило в полицию в 10.42 (11.42 по Киеву). Нападение считается единичным эпизодом, оно классифицировано как "попытка убийства".

Ранее полиция сообщала, что в Соломенском районе Киева пьяный мужчина напал с ножом на охранника одного из столичных медучреждений на улице Антонова.