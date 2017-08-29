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    В Киеве мужчина с ножом напал на охранника больницы

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    (обновлено: )14
    Как сообщается, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на охранника больницы, который успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку.
    На месте нападения на охранника больницы
    Фото со страницы пользователя Ярослав Ус в Facebook

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева пьяный мужчина напал с ножом на охранника одного из столичных медучреждений на улице Антонова. Об этом сообщает Нацполиция.

    Фото со страницы пользователя Ярослав Ус в Facebook
    На месте нападения на охранника больницы в Киеве

    "Сегодня утром 31-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился с ножом на охранника медицинского учреждения, однако тот успел забежать в помещение и нажать на тревожную кнопку.Через несколько минут на место прибыла полиция охраны", — рассказали в ведомстве.

    Как сообщается, мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции.

    "Правоохранители изъяли у него нож и автомагнитолу. Во время общения со следователями злоумышленник не смог объяснить мотивы своего поступка. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Соломенского управления полиции по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы", — добавили правоохранители.

    Напомним, несколько дней назад в Днепре пассажир маршрутного такси с ножом напал на водителя. Пострадавший получил колото-резаное ранение надплечья.

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