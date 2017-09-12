наверх
12.09.201723:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    На Корсике разбился туристический самолет: есть жертвы

    42
    Как отмечается в сообщении, туристический самолет из Канн разбился во вторник возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гисоначчи в Верхней Корсике, в результате чего погибли четыре человека и собака.
    Остров Корсика. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, на острове Корсика потерпел крушение туристический самолет возле взлетно-посадочной полосы аэропорта, погибли 4 человека, сообщает Еurope1.fr.

    Смотрите также: Крушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры

    "Небольшой туристический самолет из Канн разбился во вторник в первой половине дня возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гисоначчи в Верхней Корсике, в результате чего погибли четыре человека: две женщины и двое мужчин, все французы, а также умерла собака", — говорится в сообщении.

    Однако, другие СМИ сообщают, что погибшие были гражданами Германии.

    По словам спасателей, самолет врезался в виноградники возле резиденции мэра Гисоначчи. На месте происшествия работали 20 пожарных. Причины падения самолета устанавливаются.

    Напомним, украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Насосная станция Южно-Донбасского водопровода
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны