На Корсике разбился туристический самолет: есть жертвы

Фото из открытых источников

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, на острове Корсика потерпел крушение туристический самолет возле взлетно-посадочной полосы аэропорта, погибли 4 человека, сообщает Еurope1.fr.

Смотрите также: Крушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры

"Небольшой туристический самолет из Канн разбился во вторник в первой половине дня возле взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гисоначчи в Верхней Корсике, в результате чего погибли четыре человека: две женщины и двое мужчин, все французы, а также умерла собака", — говорится в сообщении.

Однако, другие СМИ сообщают, что погибшие были гражданами Германии.

По словам спасателей, самолет врезался в виноградники возле резиденции мэра Гисоначчи. На месте происшествия работали 20 пожарных. Причины падения самолета устанавливаются.

Напомним, украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа