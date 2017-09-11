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    Фотоленты

    Крушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры

    (обновлено: )459
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Падение самолета под Новой Водолагой
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev

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    Летательный аппарат "НАРП-1" упал в понедельник утром в районе села Охочее Нововодолажского района Харьковской области. 

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    Жизни пилота, который находился за штурвалом легкомоторного самолета, ничего не угрожает. Во время падения мужчина отделался переломом ноги и был доставлен в Нововодолажскую ЦРБ.

    "Какие точно работы выполнял пилот, а также почему произошло крушение, установит комиссия, специалисты которой уже выехали из Киева в Харьков", — рассказал порталу NewsRoom начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

    По предварительной информации, на борту двухместного самолета "НАРП-1" находился один пилот, который распылял над полем химикаты.

    Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 разбился во время показательных выступлений в подмосковной Балашихе, в результате ЧП погибли оба пилота. Сообщалось, что во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.

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