Крушение легкомоторного самолета под Харьковом. Первые кадры

Летательный аппарат "НАРП-1" упал в понедельник утром в районе села Охочее Нововодолажского района Харьковской области.

Жизни пилота, который находился за штурвалом легкомоторного самолета, ничего не угрожает. Во время падения мужчина отделался переломом ноги и был доставлен в Нововодолажскую ЦРБ.

"Какие точно работы выполнял пилот, а также почему произошло крушение, установит комиссия, специалисты которой уже выехали из Киева в Харьков", — рассказал порталу NewsRoom начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

По предварительной информации, на борту двухместного самолета "НАРП-1" находился один пилот, который распылял над полем химикаты.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 разбился во время показательных выступлений в подмосковной Балашихе, в результате ЧП погибли оба пилота. Сообщалось, что во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.