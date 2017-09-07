Над военной частью в Балаклее пролетел самолет, бойцы открыли огонь

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Военнослужащие открыли огонь из автоматов в сторону самолета, пролетавшего над военной частью в Балаклее Харьковской области в нарушение правил воздушных полетов, сообщает в четверг пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел накануне, отметили правоохранители.

"5 сентября в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что около 14:15 над территорией военной части, которая расположена в городе Балаклея, пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект улетел в сторону села Борщевка Балаклейского района", — говорится в сообщении.

Установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "Нарп-1", во время перелета из Новой Водолагой Харьковской области до поселка Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией военной части.

Открыто уголовное производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.