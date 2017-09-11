Крушение самолета под Харьковом: состояние пилота крайне тяжелое

facebook.com/slava.mavrichev

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В социальных сетях появились первые снимки с места крушения самолета НАРП-1 возле села Охочее Нововодолажского района. Их опубликовал на своей странице в Facebook журналист Слава Мавричев.

facebook.com/slava.mavrichev Падение самолета под Новой Водолагой

Легкий одномоторный самолет проводил авиационно-химические работы. В результате аварии пострадал пилот. По данным мэрии, он находится на операционном столе, состояние его здоровья – тяжелое.

"В полиции уточнили – состояние крайне тяжелое. Там не один перелом, а множественные открытые переломы рук и ног. Перелом позвоночника. Ожоги. По словам свидетелей, самолет упал с высоты в 50 метров и загорелся. Пилота зажало в кабине. Из огня мужчину вытаскивал агроном и еще несколько сотрудников агрофирмы", – написал журналист Слава Мавричев под фотографиями с места крушения.

Напомним, в Африке потерпел крушение украинский самолет.