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    Происшествия

    Крушение самолета под Харьковом: состояние пилота крайне тяжелое

    (обновлено: )264
    Состояние пилота крайне тяжелое, в полиции уточнили, что у мужчины не один перелом, а множественные открытые переломы рук и ног. Кроме того, у него перелом позвоночника.
    Падение самолета под Новой Водолагой
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В социальных сетях появились первые снимки с места крушения самолета НАРП-1 возле села Охочее Нововодолажского района. Их опубликовал на своей странице в Facebook журналист Слава Мавричев.

    facebook.com/slava.mavrichev
    Падение самолета под Новой Водолагой

    Легкий одномоторный самолет проводил авиационно-химические работы. В результате аварии пострадал пилот. По данным мэрии, он находится на операционном столе, состояние его здоровья – тяжелое.

    "В полиции уточнили – состояние крайне тяжелое. Там не один перелом, а множественные открытые переломы рук и ног. Перелом позвоночника. Ожоги. По словам свидетелей, самолет упал с высоты в 50 метров и загорелся. Пилота зажало в кабине. Из огня мужчину вытаскивал агроном и еще несколько сотрудников агрофирмы", – написал журналист Слава Мавричев под фотографиями с места крушения.

    Напомним, в Африке потерпел крушение украинский самолет.

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