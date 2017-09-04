В ЕС впервые стали производить защитный барьер от водителей-террористов

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Брюссельская компания Pitagone впервые в Евросоюзе стала производить защитный барьер с изменяющейся конфигурацией, который способен выдерживать наезд 7,5-тонного грузовика на скорости до 50 километров в час, сообщила в понедельник газета Het Laatste Nieuws.

По словам директора Pitagone Марка Вайсберга, производимая его предприятием новинка представляет собой мобильное заграждение, которое может за несколько минут собрать один человек. Из чего изготовлен антитеррористический "автощит", не сообщается.

Барьер-трансформер уже используется бельгийской полицией. Он также установлен на входах в парижский парк развлечений "Диснейленд" и на теннисную арену "Роллан-Гаррос", сообщила газета.

До сих пор бельгийская полиция в целях безопасности перекрывала места массовых мероприятий большегрузным транспортом и бетонными блоками.

В Европе участились случаи наезда на людей транспортных средств, управляемых водителями-террористами. В августе в Барселоне и в городе Камбрильсе в 120 километрах от нее произошли теракты с наездом автомобилей на людей, в ходе которых 14 человек погибли и 130 получили ранения. Ответственность за теракты взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".