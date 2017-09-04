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    В ЕС впервые стали производить защитный барьер от водителей-террористов

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    Новинка представляет собой мобильное заграждение, которое может за несколько минут собрать один человек. Барьер-трансформер уже используется бельгийской полицией.
    Спецоперация в Брюсселе
    REUTERS POLICE NATIONALE

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Брюссельская компания Pitagone впервые в Евросоюзе стала производить защитный барьер с изменяющейся конфигурацией, который способен выдерживать наезд 7,5-тонного грузовика на скорости до 50 километров в час, сообщила в понедельник газета Het Laatste Nieuws.

    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP
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    По словам директора Pitagone Марка Вайсберга, производимая его предприятием новинка представляет собой мобильное заграждение, которое может за несколько минут собрать один человек. Из чего изготовлен антитеррористический "автощит", не сообщается.

    Барьер-трансформер уже используется бельгийской полицией. Он также установлен на входах в парижский парк развлечений "Диснейленд" и на теннисную арену "Роллан-Гаррос", сообщила газета.

    До сих пор бельгийская полиция в целях безопасности перекрывала места массовых мероприятий большегрузным транспортом и бетонными блоками.

    В Европе участились случаи наезда на людей транспортных средств, управляемых водителями-террористами. В августе в Барселоне и в городе Камбрильсе в 120 километрах от нее произошли теракты с наездом автомобилей на людей, в ходе которых 14 человек погибли и 130 получили ранения. Ответственность за теракты взяла запрещенная террористическая группировка "Исламское государство".

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