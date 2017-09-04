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    В мире

    ИГ пыталось склонить корреспондента BBC к терактам в Британии

    (обновлено: )26
    По словам репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне.
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента BBC для совершения теракта на лондонском мосту, пишет газета Guardian.

    Теракт в Лондоне
    @Telegraph
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    По данным издания, телерадиокомпания BBC подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ призывал журналиста BBC, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

    Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.

    Общение, которое велось через зашифрованный сайт, продолжил другой вербовщик группировки, рассказавший о планах напасть на сотрудника полиции, а также то, как можно приобрести оружие и боеприпасы.

    Кроме того, по словам самого репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне, пишет газета.

    При этом, по его словам, власти знали о его контакте с террористической организацией.

    Специальное сообщение на эту тему должно выйти в эфире передачи Inside Out London в понедельник, отмечает издание.

    Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

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