ИГ пыталось склонить корреспондента BBC к терактам в Британии

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента BBC для совершения теракта на лондонском мосту, пишет газета Guardian.

По данным издания, телерадиокомпания BBC подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ призывал журналиста BBC, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.

Общение, которое велось через зашифрованный сайт, продолжил другой вербовщик группировки, рассказавший о планах напасть на сотрудника полиции, а также то, как можно приобрести оружие и боеприпасы.

Кроме того, по словам самого репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне, пишет газета.

При этом, по его словам, власти знали о его контакте с террористической организацией.

Специальное сообщение на эту тему должно выйти в эфире передачи Inside Out London в понедельник, отмечает издание.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.