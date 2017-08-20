Дамаск и "Хезболлах" отбили у ИГ половину приграничной территории с Ливаном

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Правительственные войска Сирии совместно с бойцами ливанского движения "Хезболлах" освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" 87 квадратных километров территории на границе, сообщил РИА Новости источник в организации "Хезболлах".

Читайте также: Накануне Дня Независимости СБУ анонсирует убийства политиков и теракты

"Сирийская армия и бойцы "Хезболлах" за первый день операции "Если вы вернетесь, то мы вернемся" освободили 87 квадратных километров от общей захваченной ИГ площади, масштаб которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна (на границе с Ливаном)", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, наступление началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.

Также были взяты под контроль три пограничных КПП — Замарани, Абу-Хдейж и Загхер Али.

Ранее ливанская армия объявила о начале военной операции против ИГ на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией. За сутки операции было зачищено от ИГ 30 квадратных километров из 120 захваченных.