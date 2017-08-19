Армия Ливана начала наступление против ИГ на границе с Сирией

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации "Исламское государство" на границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности.

По данным источника агентства, ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Он отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.

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Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов. По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ. Ливанское правительство во вторник одобрило рекомендации по подготовке военной операции и заявило, что несет ответственность за освобождение Ливана от террора.

В четверг днем, 12 августа, фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.