Военные Сирии по громкоговорителю призывают боевиков в Восточной Гуте сдаться

ДАМАСК, 14 авг — РИА Новости. Сирийские военные в Восточной Гуте призывают боевиков вооруженной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" через громкоговоритель, установленный на БТР, сложить оружие и сдаться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В некоторых районах пригорода Дамаска, где почти месяц действует зона деэскалации "Восточная Гута", ситуация по-прежнему остается напряженной. Боевики так называемой умеренной оппозиции и "ан-Нусры", которые находятся по ту сторону линии разграничения, активных боевых действий не ведут, но каждый день угрожают мирному населению. В ответ на это правительственные войска Сирии с помощью информационных листов, которые сбрасывают с вертолетов в этих районах, призывают участников вооруженных формирований к перемирию. Раздают листовки и мирным жителям, которые направляются в Восточную Гуту через КПП российской военной полиции. Предполагается, что местные жители, у которых среди родственников или близких могут быть боевики, повлияют на них и уговорить сдаться.

Теперь к средствам агитации правительственных войск добавился и БТР с мобильной звуковещательной станцией. Текст обращения предельно прост: "Дорогие жители Восточной Гуты, помогите восстановить безопасность в этом районе Сирии. Убеждайте боевиков бросить оружие". По словам сирийский военных, такие призывы часто оказываются эффективнее боевых действий. Каждый день кто-то из боевиков выходит с подконтрольных им территорий и переходит на сторону правительственных войск.

Речь из громкоговорителя разносится на километры. Этому помогает плотная застройка — БТР специально подгоняют во дворы, чтобы получить дополнительное звукоусиление. Многих по ту сторону противостояния такое вещание злит, и военные могут получить "в ответ" из минометов, предупреждают сирийские солдаты.

"Вот, совсем рядом, буквально в 150 метрах от нас — позиции боевиков. Мы наблюдаем за ними, они — за нами", — военнослужащий сирийской армии Али Мараи показывает на карту. После каждого сеанса вещания БТР меняют свою позицию, ведь реакция боевиков может быть непредсказуемой.

Мобильные телефоны в отрядах боевиков запрещены. Главари стараются по-своему оградить своих бойцов от любого влияния извне — велик шанс, что те, получив смс-рассылку от оператора с призывом сложить оружие, в итоге сдадутся властям.

К тем же, кто БТР все-таки не услышит, сирийские военные "приходят" через интернет. В местном минобороны таким направлением агитации занимается целый отдел.

"Здесь мы видим преподавательницу и детей в школе, а тут — боевиков, которые обучают своих детей обращаться с оружием. Мы здесь спрашиваем, какими вы хотите видеть своих детей? Вот такими, или вот такими?" — объясняет свою работу генерал сирийской армии Фауз Мустафа и показывает на мониторе картинки, которые подготовил его отдел.

За время боевых действий в Восточной Гуте, по словам сирийских военных, они распространили более миллиона листовок, в их арсенале агитации также интернет и БТР с громкоговорителем. И это, как заверяют правительственные солдаты, дает свои плоды, пока российские военные в зоне деэскалации обеспечивают безопасность и выступают гарантами соблюдения режима превращения огня.

Как сообщалось ранее в июле, в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.