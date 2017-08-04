наверх
04.08.201721:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Коалиция США признала гибель 624 мирных жителей при ударах в Сирии и Ираке

    Тема:

    Сирия: США нанесли новый удар (317)

    8
    В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.
    Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии
    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года.

    "На сегодняшний день, исходя из доступной информации, объединённый штаб операции (против ИГ — ред.) полагает, что более вероятно, чем нет, что по меньшей мере 624 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", — говорится в заявлении коалиции, поступившем в РИА Новости.

    В заявлении уточняется, что оценка числа жертв была проведена в июне этого года. В настоящее время коалиция продолжает изучать 424 сообщения о гибели мирных жителей.

    Читайте также: О чем пишут в мире: баллистическая ракета КНДР, нападение в Гамбурге

    Действия международной коалиции во главе с США в Сирии под предлогом борьбы с ИГ проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Доллары, евро и гривны
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает