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    Коалиция во главе с США нанесла удар по жилым домам в Сирии - СМИ

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    Сирия: США нанесли новый удар (316)

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    Об авиаударах международной коалиции во главе с США по городу Аль-Маядин сообщило сирийское национальное агентство. Согласно сообщению, погибли по меньшей мере 10 человек, среди которых пять детей.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, есть жертвы среди мирного населения, сообщило в субботу сирийское национальное агентство САНА.

    Удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии

    Согласно этой информации, в результате авианалета погибли по меньшей мере 10 человек, среди погибших — пятеро детей, также есть раненые.

    Комментарии представителей коалиции относительно этой информации пока не поступали.

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    Действия международной коалиции во главе с США в Сирии под предлогом борьбы с ИГ проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

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