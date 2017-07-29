Коалиция во главе с США нанесла удар по жилым домам в Сирии - СМИ

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии, есть жертвы среди мирного населения, сообщило в субботу сирийское национальное агентство САНА.

Согласно этой информации, в результате авианалета погибли по меньшей мере 10 человек, среди погибших — пятеро детей, также есть раненые.

Комментарии представителей коалиции относительно этой информации пока не поступали.

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Действия международной коалиции во главе с США в Сирии под предлогом борьбы с ИГ проходят без согласия и координации с сирийским руководством.