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    Сирия обратилась в ООН в связи гибелью мирных жителей при авиаударах

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    В то же время представитель коалиции во главе с США заявил, что ее самолеты не наносили удары 29 июля рядом с сирийским городом Аль-Маядин.
    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. МИД Сирии обратился с письмами к генсеку ООН и председателю Совбеза в связи с гибелью мирных жителей при авиаударах международной коалиции во главе с США, сообщило государственное агентство SANA.

    "МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасаке", — сообщило агентство.

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    Сирийское ведомство призвало Совбез выполнить свои обязательства по сохранению мира и "остановить преступления" коалиции. "МИД просит Совбез выполнить свои обязательства по сохранению мира и международной безопасности и остановить преступления коалиции против сирийского народа, а также обязать все страны выполнять резолюции Совбеза по борьбе с терроризмом", — отметили сирийские дипломаты.

    Как сообщало агентство SANA, за выходные жертвами нескольких авиаударов коалиции в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии стали не менее шестнадцати мирных жителей.

    В то же время представитель коалиции во главе с США заявил РИА Новости, что ее самолеты не наносили удары 29 июля рядом с сирийским городом Аль-Маядин.

    "В настоящее время наши записи свидетельствуют о том, что коалиция не наносила ударов рядом с Аль-Маядином в Сирии 29 июля", — сообщил собеседник агентства.

    В конце июня самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

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