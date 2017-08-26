Последний оплот ИГ в Ираке полностью освобожден от боевиков

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство", сейчас в городе идет зачистка, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

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"В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", — рассказал собеседник агентства.

По словам генерала, также под контролем ИГ остается поселение Аль-Айадия к северу от Талль-Афара, которое планируется освободить максимум в течение двух дней.

"Решение (об объявлении Талль-Афара освобожденным) остается в руках командующего армией и вооруженными силами. Но город освобожден. Я был в цитадели, где находился штаб и центр города", — отметил собеседник агентства.

Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.