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    Последний оплот ИГ в Ираке полностью освобожден от боевиков

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (640)

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    По словам генерала Наджема Аль-Джабири, под контролем ИГ остается поселение Аль-Айадия к северу от города Талль-Афара, которое планируется освободить максимум в течение двух дней.
    Боевые действия в городе Талль-Афар
    скриншот с видео

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Город Талль-Афар в Ираке полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство", сейчас в городе идет зачистка, сообщил РИА Новости командир одного из крупнейших армейских соединений иракской армии "Найнава", бригадный генерал Наджем Аль-Джабири.

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    "В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города. Даст Бог, завтра силы безопасности его освободят", — рассказал собеседник агентства.

    По словам генерала, также под контролем ИГ остается поселение Аль-Айадия к северу от Талль-Афара, которое планируется освободить максимум в течение двух дней.

    "Решение (об объявлении Талль-Афара освобожденным) остается в руках командующего армией и вооруженными силами. Но город освобожден. Я был в цитадели, где находился штаб и центр города", — отметил собеседник агентства.

    Военные и ополчение ведут операцию в Талль-Афаре с 20 августа, город является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.

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