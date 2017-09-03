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    Тринадцать объектов с токсичными отходами затоплены в Техасе

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    По информации Агентства по защите окружающей среды США, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние повреждений урагана "Харви" на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в агентстве узнали при помощи снимков с воздуха.
    Последствия наводнения в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Агентство по защите окружающей среды США (EPA) сообщило, что 13 объектов с высокотоксичными отходами были затоплены или повреждены в американском штате Техас из-за урагана "Харви", передает агентство Рейтер.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

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    По данным агентства, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние этих повреждений на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в EPA узнали при помощи снимков с воздуха. Пока удалось осмотреть только два из 13 объектов. Ни один из этих двух объектов не нуждается в экстренных мерах. Остальные 11 объектов будут проинспектированы, когда сойдет паводок.

    "Команды сейчас находятся на месте, чтобы определить возможный ущерб (другим 11) объектам, как только сойдет паводок и сотрудники смогут безопасно попасть на объекты", — цитирует Рейтер заявление EPA.

    "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане. По предварительным данным, число жертв стихии составляет уже 44 человека.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел на химическом заводе Arkema в Техасе, где накануне произошли два взрыва. Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.

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