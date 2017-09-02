Минск прокомментировал ужесточение контроля на границе с Украиной

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Белоруссия ожидает от Киева официальной информации относительно планов о ведении с 2018 года биометрического контроля для въезжающих в страну иностранцев, при необходимости будет обсуждать этот вопрос с властями Украины, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев. На данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали", — говорится в комментарии Мирончика, распространенном в пятницу пресс-службой МИД Белоруссии.

По его словам, белорусская сторона надеется, что соответствующая информация "поступит заблаговременно". "Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках", — уточнил пресс-секретарь МИД.

"Пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводится двух-трехмесячные сроки на выработку соответствующих механизмов. Ждем официального уведомления и при необходимости будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы",- заявил Мирончик.

Ранее введение биометрического контроля на границе подтвердил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, в настоящее время ведомство активно работает над внедрением новой системы пограничного контроля. В частности, тестируется оборудование, которое позволяет осуществлять биометрический контроль удаленно от пунктов базирования пограничников, в поездах или на морском транспорте.