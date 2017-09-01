"Репортеры без границ": за 5 дней из Украины выслали трех журналистов

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" сообщила, что всего за пять дней с 25 по 30 августа в Украине задержали, а затем и выслали сразу трех иностранных журналистов.

Организация опубликовала пресс-релиз с критикой произошедшего и призывом к властям Киева прекратить подобную практику.

"Репортеры без границ (РБГ) призывают Киев положить конец подобной практике. Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения", — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Иоханн Бир.

"Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы, которые, кстати, лишь предоставляют аргументы для машины российской пропаганды".

Напомним, 30 августа стало известно, что журналистка Анна Курбатова, являющаяся корреспондентом российского полугосударственного "Первого канала", была арестована в Киеве и выслана в РФ.