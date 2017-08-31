Депортированная из Украины журналистка Курбатова вернулась в Москву

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Самолет, на котором из Минска прилетела корреспондент Первого канала Анна Курбатова, депортированная из Украины, приземлился в Москве.

Рейс Минск-Москва приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". Ведущая программы "Вечерние новости" Первого канала сообщила, что Курбатова вернулась в Москву.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

По словам самой Курбатовой, основной причиной депортации стало то, что в своем сюжете она назвала происходящее в Донбассе "гражданской войной", а не "российской агрессией".