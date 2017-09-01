На ужесточение Киевом пересечения границы Россия ответит адекватно - эксперт

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Россия в ответ на ужесточение пересечения ее гражданами границы с Украиной может постепенно делать подобные шаги, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Президент Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Если бы ввели с помпой и пафосом визовый режим гражданам Российской Федерации, то России нужно было бы как-то отвечать на это. Такая паллиативная, спокойная, тихая, но не менее эффективная мера со стороны Украины – это дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости, постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией", — сказал Карасев РИА Новости.

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.