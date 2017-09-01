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    На ужесточение Киевом пересечения границы Россия ответит адекватно - эксперт

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    Украина вводит биометрику для иностранцев (8)

    (обновлено: )104323
    По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ужесточение пересечения границы со стороны Украины дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Россия в ответ на ужесточение пересечения ее гражданами границы с Украиной может постепенно делать подобные шаги, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    Украинский и российский паспорта
    УНИАН
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    Президент Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

    "Если бы ввели с помпой и пафосом визовый режим гражданам Российской Федерации, то России нужно было бы как-то отвечать на это. Такая паллиативная, спокойная, тихая, но не менее эффективная мера со стороны Украины – это дает России возможность тоже действовать без излишнего пафоса и громкости, постепенно ужесточать режим пересечения границы между Украиной и Россией", — сказал Карасев РИА Новости.

    Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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