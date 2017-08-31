Соцсети обсудили Киву и анонс отстрела политиков на границе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Первые осенние деньки обещают быть горячими, особенно на границе Украины. Экс-советник главы МДВ, а теперь и глава Соцпартии Украины Илья Кива заявил, что намерен лично расстрелять соратников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые приедут встречать его на границу 10 сентября. Пощады по словам Кивы не будет даже для нардепов.

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В украинском сегменте соцсетей громкие заявления главного социалиста страны вызвали волну негодования: "А что нету в УК статьи за угрозу расстрела?"; "После Небесной сотни, некоторые "горячие головы" думают, что в Украине можно без проблем расстреливать людей… и при этом не "париться", главное представлять интересы власти!…". "Народные избранники берут опеку над всеми нелегалами, кто переходит границу без документов, это новая VIP услуга от народных депутатов", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook