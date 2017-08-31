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    Аналитика и комментарии

    Соцсети обсудили Киву и анонс отстрела политиков на границе

    (обновлено: )22510
    Глава Соцпартии Украины Илья Кива обескуражил соотечественников громким обещанием собственноручно стрелять в нардепов, которые поедут встречать на границу лишенного гражданства Михаила Саакашвили. Как же отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Первые осенние деньки обещают быть горячими, особенно на границе Украины. Экс-советник главы МДВ, а теперь и глава Соцпартии Украины Илья Кива заявил, что намерен лично расстрелять соратников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые приедут встречать его на границу 10 сентября. Пощады по словам Кивы не будет даже для нардепов.

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    В украинском сегменте соцсетей громкие заявления главного социалиста страны вызвали волну негодования: "А что нету в УК статьи за угрозу расстрела?"; "После Небесной сотни, некоторые  "горячие головы" думают, что в Украине можно без проблем расстреливать людей… и при этом не "париться", главное представлять интересы власти!…". "Народные избранники берут опеку над всеми нелегалами, кто переходит границу без документов, это новая VIP услуга от народных депутатов", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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