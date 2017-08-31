Золотарев о заявлениях Кивы: власть пойдет на самые жесткие действия

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Экс-советник главы МВД Украины, известный своим эпатажным поведением Илья Кива заявил, что "будет расстреливать" всех, в том числе депутатов Рады, кто поедет встречать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к КПП на госгранице.

"Его там будут встречать нардепы разные. "Рух новых сил" (партия Саакашвили – Ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "Мишка-Майдан". Буду расстреливать на месте всех… кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно (депутатов парламента — Ред.) Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne", – цитируют СМИ слова Кивы.

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Зондаж общественного мнения

Можно, конечно, относиться с изрядной долей спокойствия и хладнокровия к заявлениям скандально-эпатажного Кивы, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. В частности, он напомнил, что Кива "варил наркоту" в прямом эфире, а также рассказал о семье политика.

"Если не ошибаюсь, Владимир Кива был расстрелян по приговору Верховного Суда СССР по достаточно громкому уголовному делу – этому персонажу посвящена одна из серий "Следствие вели". А дедушка, по-моему, был героем Советского Союза. Так что семья – феерическая", – сообщил Золотарев.

Эксперт сказал, что можно спокойной относиться к словам Кивы – "потому что понятно, что собака, которая лает, обычно не кусает".

"Но я бы изменил бы этому правилу, хотя бы потому, что это такой себе зондаж общественного мнения, такой "вброс". Понятно, что у Кивы на языке, то у его политического хозяина – Авакова – на уме. И поэтому меня удивляет достаточно спокойная реакция общества на подобного рода заявления. В любом нормальном обществе такой политик был бы немедленно подвергнут обструкции", – заявил политолог.

По его мнению, это очевидно свидетельствует о том, что "украинская политика пробивает очередное дно заявлениями Кивы и теперь на фоне того, что появился уже такой мем "Горячая осень-2017", становится тревожно".

Золотарев добавил, что подобные "вбросы" – попытка выяснить, как отреагирует общество.

"Поскольку власть, в отличие от своих предшественников, без колебаний пойдет на самые жесткие действия в отношении своих оппонентов", – подытожил политэксперт.

Пойдет на прорыв?

Напомним, миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Ранее экс-президент Грузии заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши.