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    В Хьюстоне предупреждают о взрыве на химическом заводе

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    Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    @latimes

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Химический завод в затопленном городе Хьюстон в ближайшие дни может загореться или взорваться, передает BBC. Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ. Согласно заявлению компании, предотвратить пожар невозможно.

    Последствия урагана в Техасе
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    Затопленный американский Хьюстон с высоты птичьего полета

    Завод Arkema прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана. Однако из-за обильных осадков — 102 см — его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены.

    Завод занимается производством органических пероксидов, и хранящиеся там химикаты представляют опасность при высоких температурах.

    "Теперь вещества могут взорваться и вызвать мощный пожар, — сказал глава компании Ричард Роуэр. — Высокий уровень воды на территории, а также отсутствие электричества не оставляют нам ни единой возможности это предотвратить".

    Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств. 

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