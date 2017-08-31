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    Силовики предупредили жителей Хьюстона о ворах в униформе – СМИ

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (46)

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    Министерство внутренней безопасности США сообщает, что мародеры выводят людей из домов, сообщая им, что их жилища якобы находятся под угрозой затопления в связи с ураганом "Харви".
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Министерство внутренней безопасности США предупредило жителей Хьюстона о появлении воров, переодетых в форму ведомства, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление одного из подразделений МВБ.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    По данным ведомства, грабители выводят людей из домов, сообщая им, что их жилища якобы находятся под угрозой затопления в связи с ураганом "Харви". МВБ просит жителей внимательнее относиться к тем, кто стучит в их дверь, и проверять у этих людей документы.

    Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.

    Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.

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